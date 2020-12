Een arrestatieteam van de politie is dinsdag een woning in de Cornelis Springerstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp binnengevallen. De bewoner is aangehouden.

Op foto's is te zien dat het arrestatieteam met speciale onherkenbare politiewagens ter plaatse kwam. Zeker zes agenten waren betrokken bij de inval. Ze droegen helmen en beschermende kleding.

Het is niet duidelijk waarvan de aangehouden man verdacht wordt. De politie wil alleen kwijt dat de inval plaatsvond in kader van een lopend onderzoek.