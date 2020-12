Femke Halsema heeft zich dinsdag vanwege de lockdown in een videoboodschap tot alle Amsterdammers gericht. "Het is een klap voor ondernemers, werknemers die nog langer thuis moeten werken en mensen die hun werk en zekerheden kwijtraken", aldus de burgemeester van Amsterdam.

"Ook is het een klap voor de opa's en oma's die hoopten alle familieleden bij elkaar te hebben met Kerst", vervolgt Halsema.

De boodschap komt op de eerste dag van de lockdown. Het kabinet besloot maandag tot zware maatregelen, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft stijgen. Alle niet-essentiële winkels zijn vanaf dinsdag gesloten, vanaf woensdag geldt dat ook voor scholen.

Halsema zegt dat de maatregelen tegen het virus onvermijdelijk zijn. "De vaccins komen eraan en we bereiden grootschalige vaccinatie nu voor, maar we kunnen er niet door verhinderen dat december donkerder wordt dan we dachten."

De burgemeester zegt te hopen dat Amsterdammers elkaar door de crisis heen slepen. "Ik reken op u. Ik denk aan u en ik wens u sterkte en ondanks alles mooie en liefdevolle feestdagen."