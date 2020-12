Een 26-jarige man is zondagmiddag onder bedreiging van een mes en hamer beroofd van zijn motorscooter op de Transformatorweg in de Amsterdamse wijk Sloterdijk. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Volgens de politie werd het slachtoffer rond 14.55 door een man aangesproken op de Spaarndammerdijk. De man vroeg om een lift richting station Sloterdijk. Het slachtoffer stemde in en liet hem achterop zitten.

Eenmaal op de Transformatorweg haalde de verdachte een hamer tevoorschijn waarmee hij het slachtoffer op zijn rechterarm sloeg. Omdat de verdachte ook een mes in zijn handen had, deed het slachtoffer een stap naar achter. Op dat moment reed de verdachte weg met de motor richting station Sloterdijk.

Kort daarna kreeg de politie een melding over een crash en werd de gestolen motor zwaar beschadigd aangetroffen op de Admiraal de Ruijterweg. Getuigen zagen een man op manke wijze weglopen. Hij is nog niet gevonden.

De politie zoekt naar een "donkergetinte man tussen de dertig en veertig jaar". Hij had een tas, muts en een blauw mondkapje op. Wie iets heeft gezien, kan dit melden op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.