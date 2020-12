Op een tabakswinkel aan het Dijkgraafplein in de Amsterdamse wijk Osdorp is maandagochtend een gewapende overval gepleegd. De verdachte is met de buit gevlucht. Niemand raakte gewond.

De overval vond plaats rond 7.20 uur. Wat voor wapen de verdachte gebruikte, is niet bekend.

De politie spreekt van een man die gekleed was in het zwart en een zwarte Nike-tas bij zich droeg. Getuigen worden opgeroepen zich te melden op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.