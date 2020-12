Een 48-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in een woning aan de Schinkelkade in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Kort na het steekincident werd in de omgeving van de woning een 51-jarige vrouw opgepakt.

De steekpartij vond rond middernacht plaats. De verwondingen van de man bleken mee te vallen. Hij kon ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld worden.

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. De politie houdt rekening met een incident in de relationele sfeer.