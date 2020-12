De vernieuwde Amstelveenlijn is zondag na jaren van voorbereidingen en twee jaar bouwen officieel geopend. Daarnaast zijn ook de nieuwe 15G-trams in gebruik genomen.

Lijn 25, zoals de Amstelveenlijn in de dienstregeling komt te staan, loopt van Westwijk in Amstelveen naar de Strawinskylaan bij Station Zuid in Amsterdam. Een rit van het begin- naar het eindpunt duurt ongeveer 21 minuten.

In twee jaar tijd werd de voormalige sneltrambaan omgebouwd naar de huidige Amstelveenlijn. Rails, wissels en bovenleidingen werden vernieuwd en op drie kruispunten werd de trambaan onder de weg aangelegd. Vier haltes kwamen te vervallen en de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat werden samengevoegd. De vernieuwing moet zorgen voor een snellere en betrouwbare verbinding.

De opening van de lijn was vanaf 16.30 uur digitaal te volgen. Humberto Tan verzorgde een korte talkshow, waarna de officiële openingshandeling verricht werd.