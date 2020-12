Taxichauffeurs die vanaf mei over de Wallen of het gebied rond de Nieuwmarkt in Amsterdam willen rijden, zullen daar door slimme camera's gecontroleerd worden. Het is een eerste proef van de gemeente om digitaal te gaan handhaven op het taxiverkeer in de binnenstad.

Twaalf camera's gaan de kentekens van taxi's lezen. Heeft de betreffende chauffeur geen ontheffing om in het gebied te rijden, dan volgt op termijn een boete.

Met de proef wil de gemeente bekijken of het taxiverkeer in de binnenstad beter gereguleerd kan worden. De verzinkbare paaltjes, die door storingen of beschadigingen regelmatig voor problemen zorgen, blijven in het testgebied omlaag.

De proef met de slimme camera's maakt deel uit van de Agenda Taxi 2020-2025, waarmee de gemeente het taxivervoer in de stad wil hervormen. Onderdeel van die hervorming is dat het verschil tussen de opstapmarkt (standplaatstaxi's zoals die van TCA) en de bestelmarkt (Uber) komt te vervallen.

Emissievrije taxi's die op de opstapmarkt rijden, kunnen zich registreren om toegang tot het gebied te krijgen. Alle andere taxi's mogen het gebied alleen in als ze door een bewoner of ondernemer uit het gebied zijn aangemeld. Het idee is dat vooral de besteltaxi's alleen nog maar in het afgeschermde gebied komen als ze een klant komen halen of brengen. Het doelloos rondrijden op zoek naar een rit moet zo voorkomen worden.

Op 1 mei gaat de proef van start, zo verwacht verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (PvdA). De eerste vier weken krijgen taxichauffeurs nog een waarschuwing als zij het gebied zonder ontheffing of aanmelding betreden. Daarna volgt per overtreding een boete van 95 euro.

Buurtbewoners, ondernemers, hulpdiensten en de taxibranche doen mee aan het project. Gedurende de proefperiode zullen eventuele verbeteringen worden doorgevoerd. Begin 2022 gaat er een evaluatie van de proef naar de gemeenteraad.