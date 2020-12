De Nuonweg in Amsterdam is vrijdag officieel geopend. De Nuonweg, of eigenlijk de Overdiemerweg, was vanaf 2013 een tijdelijke verbinding en werd een jaar later afgesloten.

Dat gebeurde tot grote onvrede op IJburg, want het stuk asfalt was een ideale verbinding met het winkelcentrum Maxis in Muiden. De IJburgers moesten nu via de A1 kilometers omrijden.

Amsterdam wilde de weg na de sluiting in 2014 snel weer openen, maar buurgemeente Diemen blokkeerde dit. De weg werd veel als sluiproute gebruikt, en werd door Diemen als te onveilig bestempeld. Na jarenlang getouwtrek stemde de raad van Diemen in 2017 in met het openstellen van de weg, mits Amsterdam zou opdraaien voor de 5 miljoen euro voor de verbouwing van de "sluiproute".

Verkeerswethouder Sharon Dijksma stelde de weg samen met haar collegabestuurders uit Diemen en Gooise Meren open. Volgens de gemeente kostte het jaren voorbereiding, onderzoek en overleg met buurgemeenten, stakeholders Vattenfall en Maxis, Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Holland en Flevoland.