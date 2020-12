Een hotel in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is vorige week zaterdag per direct door de gemeente gesloten. Bij een controle werd omvangrijke illegale prostitutie ontdekt.

Om welk hotel het gaat, is niet bekendgemaakt. Politie en handhavers voerden de controle gezamenlijk uit. De sekswerkers zijn doorverwezen naar het Prostitutie en Gezondheidscentrum, meldt de gemeente.

Het hotel blijft voor zeker drie maanden gesloten, of nog langer totdat de exploitant een bedrijfsplan tot verbetering, dat door de gemeente is goedgekeurd, heeft ingediend.