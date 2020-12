De politie heeft maandag 650 stuks illegaal vuurwerk, waaronder cobra's, nitraten en shells in beslag genomen. Het vuurwerk lag in de kofferbak van een geparkeerde auto in een woonwijk in Amsterdam West, zo meldt de politie vrijdag. Bij de actie zijn vier verdachten aangehouden.

Een 22-jarige man verkocht het zeer zware vuurwerk vanuit de kofferbak van een auto. Hij werd ter plaatse aangehouden, net als drie vermoedelijke kopers: een 23-jarige man uit Blokker, een 25-jarige Amsterdammer en een 39-jarige man uit Purmerend.

De politie benadrukt dat de verkoop vanuit een kofferbak in een woonwijk voor een enorme gevaarsetting zorgt die aanzienlijke gevolgen had kunnen hebben voor de hele wijk.

De drie mannen die verdacht worden van het kopen van het vuurwerk zijn met een boete heengezonden. Ook de verdachte verkoper is door de rechter op vrije voeten gesteld, hiertegen is het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.