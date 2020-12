Een tram is vrijdag in de Marnixstraat in Amsterdam op een stilstaande vuilniswagen gereden.

Het incident vond rond 11.00 uur plaats in de buurt van het DeLaMar Theater.

Volgens de politie raakte de trambestuurder "licht bekneld", maar was hij in staat om zichzelf te bevrijden. De man wordt nagekeken door ambulancepersoneel, maar zijn verwondingen lijken mee te vallen. De passagiers in de tram bleven ongedeerd.

De tram is flink beschadigd. Het tramverkeer op deze route wordt voorlopig omgeleid.