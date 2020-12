De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee verdachten aangehouden na een ramkraak met een auto op een kledingwinkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam-Zuid.

De verdachten zijn twee Amsterdammers van 25 en 30 jaar. Ze hadden meerdere goederen, waaronder een aantal dure jassen, meegenomen.

De politie was er snel bij en kreeg de twee verdachten, die er op een motorscooter vandoor gingen, in het vizier. Ook een politiehelikopter werd ingezet. "Door goed samenspel van de collega's op de weg en in de lucht konden de verdachten op de Vrije Geer in Amsterdam-West worden aangehouden", vertelt een politiewoordvoerder.

Eerder deze week was er een ramkraak op een tabakswinkel aan het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid en bij het World Fashion Center aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West.