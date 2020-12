Op een kledingwinkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam-Zuid is in de nacht van donderdag op vrijdag een ramkraak gepleegd. Het is de derde keer deze week dat een winkel in Amsterdam doelwit van een ramkraak is.

De voordeur van de winkel is er met behulp van een auto uit gereden. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Eerder deze week was er een ramkraak op een tabakswinkel aan het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid en bij het World Fashion Center aan de Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West.