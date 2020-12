De Amsterdamse politie zet dit jaar bij Oud en Nieuw vanwege het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen twee keer zo veel agenten in als vorig jaar. Hoofdcommissaris Frank Paauw maakt zich zorgen over de jaarwisseling nu er amper tot geen alternatieven kunnen worden geboden.

De combinatie van het vuurwerkverbod en de al geldende coronamaatregelen zorgt ervoor dat dit jaar veel meer agenten in Amsterdam op straat zullen zijn dan voorgaande jaren.

Hoeveel agenten dat er precies zijn, wil Paauw niet zeggen. "Niet alleen in ME-verband, maar ook gewoon veel mensen op straat. Veel blauw om vroegtijdig op te kunnen treden."

De politiechef maakt zich vooral zorgen omdat er weinig tot geen alternatieven zijn met Oud en Nieuw. "Het is vooral een dringend beroep doen op het gezonde verstand van mensen. Dat de combinatie van COVID-19 en het vuurwerkverbod iets is waar we ons dit jaar doorheen zullen moeten vechten."

Er worden initiatieven genomen om mensen een alternatief te bieden voor de viering van de jaarwisseling. Deze zijn wel allemaal online.