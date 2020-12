Een Italiaans restaurant in de Westerstraat in Amsterdam is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. In de nacht van 6 op 7 december werd er meerdere keren geschoten op het raam van het restaurant. In de ruit zaten zeker vijf kogelgaten.

De burgemeester heeft het pand laten sluiten, omdat het risico op herhaling niet is uitgesloten.

"Uit de informatie lijkt het te gaan om een gerichte beschieting, waarbij het vermoeden bestaat dat het om een conflict in het criminele circuit gaat", aldus de gemeente. Daarnaast levert het het pand een ernstig gevaar op voor de openbare orde en de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers.

Buurtbewoners zijn geschrokken. "Ik lag in bed en hoorde ineens de schoten. Ik dacht: dit is geen vuurwerk." Een ander noemt het " afschuwelijk". "Zoiets is niet te begrijpen. Ik weet ook niet wat de reden ervan is."

Een andere buurtbewoner zegt niet eens meer te schrikken van de schietpartij. "Daar waar ik woon zijn er vijf jaar achter elkaar al schietpartijen, waar ook mensen bij zijn omgekomen. Het verbaast me niet meer."