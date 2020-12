Het Openbaar Ministerie (OM) eist 5 jaar cel en tbs tegen een 57-jarige verdachte die in de nacht van 30 april op 1 mei een 61-jarige man zeer zwaar heeft mishandeld aan de Poeldijkstraat in Amsterdam. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer.

Het 61-jarige slachtoffer werd bewusteloos gevonden in het pand van HvO-Querido aan de Poeldijkstraat. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij de volgende dag overleed. Het slachtoffer en de verdachte zaten samen met een derde man biertjes te drinken in het pand, een woonvoorziening van de gemeente in Slotervaart.

Er zou veel alcohol gedronken zijn die avond, waarna tussen de verdachte en het slachtoffer een woordenwisseling ontstond. Wat mogelijk begon met wat heen en weer geduw eindigde met een explosie van geweld. De 57-jarige zou meerdere keren met kracht en met de vuisten hebben geslagen tegen het gezicht, hoofd, de nek en de romp van het slachtoffer. Nadat de 61-jarige man bewusteloos was geraakt, heeft de verdachte hem knietjes gegeven en tegen het lichaam geschopt.

"Hij heeft het niet verdiend om zo aan zijn eind te komen. Volledig in elkaar geslagen en vervolgens terwijl hij bewusteloos was aan een arm zo naar de gang gesleept, waar hij voor dood is achtergelaten", aldus de officier van justitie in haar requisitoir. Ze benadrukte vandaag op de zitting dat de verdachte een grote sterke man is en het slachtoffer fysiek een stuk kleiner en zwakker was.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.