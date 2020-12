Een invalidenauto is donderdagochtend te water geraakt in het Amsterdamse Bos. Het voertuig belandde in de Grote Vijver.

De hulpdiensten werden rond 7.45 uur gealarmeerd. Het voertuig werd leeg aan de rand van de vijver aangetroffen.

De politie kreeg tegelijkertijd een melding over een voetganger die door een auto was geschampt op de nabijgelegen Bosbaanweg. Agenten troffen daar een 68-jarige Amsterdammer in natte kleding en met lichte verwondingen aan.

Er wordt van uitgegaan dat het de bestuurder van de invalidenauto betreft. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis overgebracht.

Hoe het invalidenvoertuig te water is geraakt, wordt onderzocht.