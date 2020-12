Vijf bewoners van de Spiegelgracht hebben in de nacht van woensdag op donderdag koolmonoxide (CO) ingeademd. Het giftige gas had zich door het hele pand op verschillende woonlagen verspreid. Vier van de slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Een van de bewoners in het pand werd gealarmeerd door een koolmonoxidemelder die afging. De gealarmeerde brandweer mat in het pand op drie woonlagen een hoge concentratie CO.

De vier van drie bewoners in het pand lieten zich op advies van de hulpdiensten overbrengen naar een ziekenhuis. De brandweer heeft vervolgens aan weerszijden van het pand metingen uitgevoerd. In een naastgelegen woning werd vervolgens ook koolmonoxide gemeten. Ook die bewoner is naar een ziekenhuis overgebracht naar een ziekenhuis.

De oorsprong van het giftige gas bleek een defecte CV-ketel op de begane grond.