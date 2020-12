De politie heeft dinsdag een 32-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt enkele schoten gelost te hebben in een woning in de Dotterbloemstraat in Amsterdam Noord. De man kwam zichzelf melden op een politiebureau.

De verdachte zou samen met een aantal andere mensen op 5 december te gast geweest zijn in de woning. Een van de bewoners zou door de verdachte met het vuurwapen bedreigd zijn. Ook werd het slachtoffer mishandeld. In de woning werd enkele malen geschoten, maar niemand raakte daardoor gewond.

De verdachte verliet uiteindelijk de woning en na onderzoek van de recherche kon zijn identiteit achterhaald worden. Toen de man zich kwam melden op het bureau werd hij aangehouden. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden.