"Ik ben al maanden bezig om paaltjes voor mijn deur te krijgen, drie weken geleden nog is het afgewezen en toen was ik klaar mee." vertelt Loek Goudsmit, de eigenaar van sigarenzaak Meer Dan Tabak op het Hoofddorpplein in Amsterdam, aan nieuwspartner AT5. De winkelier had al voorspeld dat zijn winkel zou worden uitgekozen voor een ramkraak. In de nacht van dinsdag op woensdag was het zo ver.

Woensdagochtend even voor 5.00 uur kreeg Goudsmit een telefoontje van de alarmcentrale, een kwartier later stond hij bij zijn zaak. "Er stond een hele mooie BMW in mijn pui. Ongelooflijk."

De schade aan zijn winkel is groot, maar er is niets gestolen. "De auto stond dusdanig klem dat ze moeite moesten doen om uit de auto te komen. Ze zijn verder niet binnen geweest. Het is in intriest. Ik denk dat ze iets te roken nodig hadden. Sigaretten zijn tegenwoordig goud waard."

Sinds april vorig jaar zit Goudsmit in dit pand aan het Hoofddorpplein en sinds die tijd zag hij dit ook wel aankomen. "Ik had het wel verwacht en daarom was ik al een tijdje bezig met de gemeente om paaltjes ofzo voor de deur te krijgen. Drie weken geleden werd nog een aanvraag afgewezen. Met dit als gevolg. Nu zullen we ze wel krijgen, maar ik heb er niets meer aan."