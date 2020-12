De politie vermoedt dat er sprake is van dezelfde daders bij twee woningovervallen in een week tijd op IJburg. Een woning op de Bert Haanstrakade is op 7 oktober overvallen en zes dagen later is er op een vergelijkbare manier ingebroken bij een huis op de Eva Besnyöstraat.

De recherche is dringend op zoek naar meer informatie. De incidenten vonden in korte tijd, rond hetzelfde tijdstip en vlak bij elkaar plaats. Ook de manier waarop het duo te werk ging is vergelijkbaar.

De bewoner aan de Bert Haanstrakade heeft de verdachten gezien en omschrijft de twee als jongens tussen de zestien en twintig jaar oud. De recherche hoopt dat getuigen en mensen met meer informatie zich melden.