Op een tabakswinkel op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. De daders zijn gevlucht.

De ramkraak vond rond 5.00 uur plaats. Volgens de politie werden de daders betrapt door een getuige, waarna ze met een motorscooter zijn weggevlucht.

De daders hebben hierdoor vermoedelijk geen buit gemaakt. Wel liep de tabakswinkel flinke schade op. De auto is er achteruit ingereden en staat in de winkel. De omgeving is afgezet en de recherche is een onderzoek gestart.