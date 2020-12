De politie zoekt de man die maandagavond een gewapende overval pleegde op een supermarkt aan het Osdorpplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Niemand raakte hierbij gewond.

De overval gebeurde rond 18.00 uur. Op dat moment wilden twee winkelmedewerkers de zaak sluiten. De man bedreigde ze met een wapen en vroeg om geld.

De dader vluchtte vervolgens op een goudkleurige mountainbike richting de Nicolaas Anslijnstraat.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-88 44 of anoniem via 0800-70 00.