De politie heeft dinsdag een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van brandstichting. De man wordt verdacht van het in brand steken van een auto in de Plantage Parklaan in de nacht van 14 op 15 juli.

De politie zegt dat het incident mogelijk te maken heeft met de beschieting van een woning en een bedrijfspand eerder dit jaar.

Op 25 november werd in dezelfde straat ook al een explosief aangetroffen. Volgens omwonenden werd dat gevonden bij een woning, vlak bij de plek waar de auto in brand werd gezet.

De politie doet onderzoek naar verbanden met andere incidenten. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen.