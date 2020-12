De Sint Nicolaasstraat in het centrum van Amsterdam is dinsdag enige tijd afgesloten geweest in verband met de vondst van een verdacht pakketje. De straat is inmiddels weer vrijgegeven.

Het verdachte pakketje is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) voor verder onderzoek.

De politie zegt nog niet te weten wat er in het pakketje zat. "Dat moet uit onderzoek blijken", aldus een woordvoerder van de politie.

Uit voorzorg waren er meerdere politie-eenheden en ambulances aanwezig.