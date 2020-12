Bij het World Fashion Center aan de Koningin Wilhelminaplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is in de nacht van maandag op dinsdag een auto naar binnen gereden. De daders zijn op scooters gevlucht.

De ramkraak vond plaats rond 5.00 uur. De deuren van de zaak zijn door de ramkraak ontzet.

Er zijn verschillende goederen uit het pand meegenomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om meerdere daders. Ze zijn op scooters gevlucht.

De politie doet ter plaatse onderzoek.