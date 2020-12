Het Berlage Lyceum in Amsterdam is tot aan het nieuwe jaar gesloten. Door een stijging van het aantal coronagevallen is de school tot en met de kerstvakantie dicht, schrijft Het Parool.

Dinsdag zal er helemaal geen les zijn, meldt de krant. Woensdagochtend vallen de eerste lesuren uit. Vanaf 10.30 uur zullen tot aan de kerstvakantie alle lessen online zijn. Wel zullen enkele inhaaltoetsen fysiek plaatsvinden.

De school was niet bereikbaar. Het is niet bekend om hoeveel coronagevallen het gaat.

Volgens Het Parool schreef de rector van de school in de mail dat het aantal besmettingen op het Berlage Lyceum beperkt bleef, maar dat het aantal besmettingen nu oploopt. "Dit dwingt ons tot het nemen van aanvullende maatregelen op onze school."