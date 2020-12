Een tiener is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Rietwijkerstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. De politie heeft één minderjarige persoon aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de verwonding mee lijkt te vallen.

Wat de aanleiding van het steekincident was, is niet duidelijk. Volgens de politiewoordvoerder was er tumult voorafgaand aan het steekincident.

De politie zette de straat tijdelijk af voor onderzoek.