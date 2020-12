Twee leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum zijn geschorst wegens het bekladden van de Islamitische school in het weekend van 28 en 29 november. De leuzen waren een direct aanval op interim-bestuurder Saskia Grotenhuis, die na het ontslag van schooldirecteur Soner Atasoy werd aangesteld.

De school werd beklad met leuzen als 'Weg met coupplegers' en 'Saskia you are rotten, impure', wat zich vertaalt naar 'Saskia jij bent rot, onrein'.

Schooldirecteur Atasoy werd begin juni op staande voet ontslagen, nadat hij in een eerdere schorsingsperiode weigerde om bankpasjes, gebruikersnamen en wachtwoorden in te leveren. Drie weken terug besloot de rechter dat dat ontslag terecht was. Korte tijd daarna volgde de bekladding van de school.

Volgens dagelijks bestuurder Achmed Baâdoud heeft een van de leerlingen bekend en heeft hij een tweede leerling en een vriend van die leerling aangewezen als medeverantwoordelijken. Inmiddels is duidelijk dat twee leerlingen van de school geschorst zijn. Zij moeten wel online onderwijs blijven volgen

Radicalisering

Een gesprek dat Baâdoud vervolgens had met de moeder van een van de leerlingen waarin het heeft over 'jeugdbescherming en radicalisering, is heimelijk opgenomen en online verspreid. Baâdoud zegt dat het gesprek zonder zijn medeweten is opgenomen.

De montage van het telefoongesprek werd maandagochtend onder andere door het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn geplaatst op Twitter. Van Doorn was vrijwilliger op de school. Hij vindt dat Atasoy onterecht is ontslagen.

Wie er verantwoordelijk is voor de montage van het gesprek tussen de ouder en de dagelijks bestuurder van de school wil Van Doorn niet zeggen. Van Doorn keurt de bekladding van de school niet goed, maar volgens hem gaat het slechts om 'graffiti'.

Veroordeeld voor het verkopen van drugs

Baâdoud maakt zich ernstig zorgen over de invloed van Van Doorn op leerlingen en ouders van het Haga Lyceum. Mede omdat hij in het verleden veroordeeld werd voor het verkopen van drugs aan minderjarigen. 'Het gaat mij om de veiligheid van de leerlingen', aldus Baâdoud.

De schoolbestuurder zegt een advocaat in te schakelen rond het heimelijk opnemen van het telefoongesprek.