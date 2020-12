Amsterdam lanceert vandaag de #OudEnNieuwChallenge: een competitie tussen de leukste initiatieven voor een coronabestendige en vuurwerkvrije oudejaarsavond. Geselecteerde initiatieven kunnen 1.500 euro krijgen om hun idee uit te voeren.

Grote gezelschappen, volle feestzalen en vuurwerk zitten er deze jaarwisseling niet in. De gemeente Amsterdam daagt bewoners daarom uit om leuke, creatieve ideeën voor een veilige nieuwjaarsviering in te dienen. Dat houdt in: coronaproof én vuurwerkvrij.

Iedere week tot aan 31 december wordt een selectie van vijf winnaars bekendgemaakt. Die worden door de gemeente in het zonnetje gezet, en met een geldbedrag ondersteund.

Alle ideeën, groot of klein, zijn welkom: met vrienden of familie thuis, op het balkon met de buren, of online. Zolang ze maar aan de regels voldoen.

De gemeente Amsterdam wil hiermee stimuleren om te kijken naar wat er ondanks de restricties wél kan. Door middel van de hashtags #oudennieuwchallenge en #creatiefvuurwerk op Instagram kunnen de ideeën ingezonden worden. De actie loopt tot 31 december.