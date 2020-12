De tramrails bij de Insulindeweg in Amsterdam waren aan vervanging toe en worden vernieuwd. Dat heeft vooral gevolgen voor ov-gebruikers, voetgangers en fietsers.

De Insulindeweg is ter hoogte van het Flevoparkbad afgesloten. Ook de halte Flevoparkbad ligt er tijdelijk uit om de rails te kunnen vervangen. Dat is hoog nodig, omdat de rails bij deze halte intensief worden gebruikt, zegt projectleider Wouter Mutsaerts.

"Dit is het eindpunt van de lijnen 3 en 14. Hier ligt ook een keerlus, zodat de trams terug kunnen keren richting de stad. Door de tramintensiteit en de scherpe bogen is het spoor versleten en dat is nu aan vervanging toe", aldus Mutsaerts.

De tramhalte Flevopark zal tot in ieder geval 19 december buiten gebruik blijven. Omdat de Insulindeweg voor autoverkeer doodloopt, merkt deze verkeersgroep weinig van de opbreking. Maar fietsers en voetgangers, die hier normaal wel hun weg kunnen vervolgen, worden nu omgeleid via de Flevoweg. Alle werkzaamheden zijn klaar op 26 februari.