Een Italiaans restaurant in de Westerstraat in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag beschoten. In de ruit van het restaurant zitten zeker vijf kogelgaten. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 0.40 uur meldingen binnen over de schietpartij. Op foto's is te zien dat het gebied rond het restaurant afgezet werd.

Het team forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.