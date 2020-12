De gemeente Amsterdam start maandag de campagne Kom op Amsterdam, waarin Amsterdammers nadrukkelijk worden opgeroepen op te staan tegen elke vorm van discriminatie.

Meerdere bekende Amsterdammers doen mee aan de campagne door hun ervaringen met discriminatie te delen. Zo vertellen onder anderen zangeres Glennis Grace, oud Ajax-voorzitter Michael van Praag en schrijver Natascha van Weezel waarom het noodzakelijk is om op te komen voor stadgenoten die te maken krijgen met discriminatie.

"Waarom zijn veel mensen meer geneigd om iets te zeggen als ze zien dat iemand op straat in elkaar wordt geramd, maar niet als ze zien dat iemand een racistische opmerking of discriminerend scheldwoord naar zijn of haar hoofd krijgt? Wees nooit bang om je uit te spreken, want het kan een wereld van verschil maken", zegt Grace.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de lhbti-Amsterdammers het afgelopen jaar weleens respectloos is behandeld op straat. Daarnaast zijn vier op de vijf vrouwen in Amsterdam weleens slachtoffer van straatintimidatie.

Vaakst meldingen over antizwart racisme, maar ook antisemitisme en islamfobie

Ook komen bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam komen nog regelmatig meldingen binnen over discriminatie. Deze gaan het vaakst over antizwart racisme, maar ook antisemitisme en islamofobie komen veel voor in de stad. Op de arbeidsmarkt wordt voornamelijk gediscrimineerd op basis van afkomst, leeftijd en zwangerschap.

De gemeente wil dit op alle mogelijke manieren bestrijden. Zo wordt er actief steun verleend aan groepen die zich inzetten voor emancipatie en inclusie en is er een toolkit ontwikkeld voor scholen, buurthuizen en sportverenigingen om discriminatie tegen te gaan.

Ook is er naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties van afgelopen zomer een onderzoek gestart naar hoe slachtoffers de discriminatie beleven. Verder wordt in de eigen organisatie gewerkt aan inclusie en worden er mysteryguests ingezet om discriminatie op de arbeids- en woningmarkt in kaart te brengen.

De gemeente hoopt met de campagne vooral tot Amsterdammers zelf door te dringen. "Kom voor elkaar op als omstander, als collega, als vriend, als buur en vooral als Amsterdammer. Want soms doet het zwijgen van omstanders meer pijn dan de discriminatie zelf. Door je uit te spreken laat je aan dader én slachtoffer weten dat discriminatie niet normaal is."