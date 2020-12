In een woning aan de Emanzana in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is zondagavond een wietplantage opgerold. Het lijkt om een behoorlijk grote vondst te gaan.

De wietplantage werd aangetroffen in een rijtjeshuis met twee verdiepingen. Een opruimingsdienst is meteen begonnen met het leeghalen van de woning.

Allerlei apparatuur, zoals lampen en ventilators, werd op straat gezet. De gevonden wietplanten gingen ter plekke de versnipperaar in.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt dat ook de Landelijke Eenheid bij het oprollen van de plantage betrokken is. Over de omvang van de vondst kan de politie nog niets zeggen.