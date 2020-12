Een filiaal van de Blokker is zondagmiddag overvallen in de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten. Eén verdachte is aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere dader.

Twee overvallers kwamen rond 14.00 uur de zaak in. Ze hadden een wapen bij zich, meldt een woordvoerder van de politie.

Kort na de overval sloegen de daders op de vlucht. Agenten konden één verdachte aanhouden. Naar de andere overvaller wordt nog gezocht. De politie doet onderzoek in de winkel.