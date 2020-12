Een Amsterdamse fietsendief is donderdag aangehouden nadat hij de fiets van een agent in burger stal en even later probeerde te verkopen aan dezelfde agent.

Een agent van het basisteam Oost-Watergraafsmeer was in burger op straat in verband met een onderzoek. Zijn, niet als zodanig herkenbare, politiefiets stond op de Linnaeusstraat tegen een paaltje en toen de agent zich omdraaide, sloeg de dief zijn slag.

Nadat de agent merkte dat zijn fiets gestolen was, keek hij in de buurt rond. In de Eerste van Swindenstraat zag hij een man zijn richting opkomen op zijn fiets. De agent hoefde hem niet aan te houden want de man stopte zelf en liep naar hem toe. Tot zijn verbazing bood hij hem zijn fiets aan voor 20 euro.

Nadat de agent zich als zodanig kenbaar had gemaakt en de man vertelde dat hij zojuist had geprobeerd zijn eigen fiets aan hem te verkopen, is hij aangehouden voor diefstal en heling.