De Partij voor de Dieren (PvdD) in Amsterdam probeert al jaren het gebruik van bladblazers in de hoofdstad te minimaliseren. Drie jaar geleden werd hun motie al aangenomen, maar toch worden op veel onnodige plekken de bladeren van de grond gehaald, zo vindt de partij.

De partij is van mening dat gevallen herfstbladeren niet weggehaald moeten worden, behalve op locaties waar dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert.

Eind 2017 verzocht de partij het stadsbestuur 'op groene locaties, anders dan grasvelden, daar waar het mogelijk is en geen verkeersonveilige situaties oplevert, de bladeren in de winter te laten liggen'. De motie werd in 2018 aangenomen.

Toch ziet Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de PvdD, dat op veel plekken de bladeren onnodig worden weggehaald. "De gemeente hoeft iets niet te doen en ze doet het toch. Hiermee verstoren ze het ecosysteem."

Bladerdek heeft belangrijke functie

Volgens stadsecoloog Sasja Voet heeft het bladerdek een belangrijke functie. "Heel veel kleine zoogdieren, insecten, spinnen en wormen kunnen zich eronder verschuilen. Egels kunnen het als een deken gebruiken. En bij al die insecten hebben vogels ook weer baat." Ook dienen de bladeren als deken voor de bodem. Dit kan meerjarige planten de winter door helpen, zo vertelt Voet.

Van Lammeren zegt opnieuw achter de aangenomen motie aan te gaan. " Stop met het weghalen. Het is echt essentieel. En stop helemaal met die stinkende, overlastgevende, lawaaimakende bladblazers. Dit college claimt groen te zijn, doe dat dan ook."