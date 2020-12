Het plan van de gemeente Amsterdam om de huren van volkstuincomplexen in de stad te verhogen kan rekenen op veel verzet. In een paar dagen tijd hebben al meer dan twintigduizend mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen die huurverhogingen.

Met het geld van de huurverhoging wil de gemeente de tuincomplexen moderniseren en voor meer mensen toegankelijk maken, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe fietspaden. Maar het probleem is dat de huur in sommige gevallen met wel 800 procent omhooggaat en die kosten worden straks doorberekend aan de mensen die een tuin huren.

"We begrijpen dat er een huurverhoging moet komen, maar dit is buiten proportie", vertelde Saskia Boerma van tuinpark Ons Buiten in Amsterdam Nieuw-West eerder deze week aan nieuwspartner AT5. "Ik ben bang dat mensen met een AOW of een klein pensioentje dit straks niet meer kunnen opbrengen."

De petitie tegen de plannen van de gemeente werd vrijdagavond online gezet en is sindsdien succesvol verspreid onder veel volkstuinders in de stad. De wens van de tuinders is dat de investeringsplannen van de gemeente niet geheel afgewenteld worden op de volkstuinen zelf. Zij zijn bereid tot een huurverhoging, maar die moet "redelijk" zijn en geleidelijk worden doorgevoerd.

Volgende week wordt de petitie aangeboden aan verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks).