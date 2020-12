Amsterdamse horecagelegenheden die zich niet aan de coronaregels houden bij het verzorgen van afhaaleten en -drinken krijgen voortaan weer eerst een waarschuwing. Eerder konden boa's, toezichthouders en agenten bij het zien van een overtreding besluiten tot een directe sluiting van de zaak. Bij excessen blijft het direct sluiten van horeca wel nog steeds mogelijk.

Als een horecaondernemer na een waarschuwing weer de fout ingaat, dan volgt er alsnog sluiting. Wel is die sluiting voortaan maar één week in plaats van twee. Met het besluit wil het stadsbestuur iets meer ruimte geven aan horecaondernemers om nog "wat te verdienen" in de huidige coronacrisis. Omdat de ondernemers ook verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van hun klanten, roep de gemeente ook hen op om rekening te houden met de coronaregels.

Burgemeester Femke Halsema: "Het aantal besmettingen daalt al een paar weken niet, maar blijft op een te hoog niveau. Daarom blijven de coronaregels voor ons allemaal belangrijk. In de vele gesprekken die ik voer, hoor ik natuurlijk hoe moeilijk horeca het heeft, en hoe groot de behoefte aan gezelligheid is. Afhalen is toegestaan, maar houd je als ondernemer en ook als klant wel aan de regels."

Hoewel er dus iets meer ruimte geboden wordt aan horecaondernemers, blijven de landelijk geldende regels van kracht. Zo mag er geen terras worden ingericht en moeten bezoekers na het afhalen van eten en drinken direct hun weg vervolgen. Voor het verkopen van alcoholische dranken gelden nog strengere regels. Alcohol mag alleen verkocht worden in een gesloten fles, blik of pak. Het verkopen van glühwein in een bekertje met of zonder deksel is verboden.