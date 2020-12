De organisator van enkele grote illegale feesten in Amsterdam, heeft een nieuwe rave op de planning staan. Het feest zou moeten plaatsvinden op 5 december.

"We houden van jullie, ravers", is in onder meer de Instagram-story van het account te lezen. "Laten we dansen tot de zon opkomt." Verder staat in het bericht dat feestgangers hun eigen drank mee mogen nemen en dat er voornamelijk techno en techhouse gedraaid zal worden.

Het idee is dat geïnteresseerden zich persoonlijk aanmelden en dat ze vlak voor aanvang een locatie krijgen doorgestuurd via een persoonlijk bericht. Volgens het AD heeft de politie het account al langere tijd in het vizier.

In coronatijd worden vaker illegale raves georganiseerd. Zo moest de politie afgelopen maand in één nacht ingrijpen in zowel Amsterdam Noord als Amsterdam Zuidoost. Eerder die maand waren er ook nachten waarin meerdere feesten werden gehouden.

De politie is de laatste tijd vanwege het coronavirus extra scherp op illegale feesten en andere activiteiten waarbij veel mensen samenkomen. Illegale feesten worden met enige regelmaat beëindigd.