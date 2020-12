Ouders van leerlingen van de Pieter Jelles Troelstraschool in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West hebben afgelopen week bericht gehad dat hun kinderen tot aan de Kerst maar twee dagen per week fysiek les krijgen omdat 26 medewerkers van de school ziek zijn. De andere drie dagen krijgen ze online les.

"Een school met zo veel zieke medewerkers hebben we nog niet eerder gezien", reageert de woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Van de 26 zieke medewerkers van de Pieter Jelles Troelstraschool zijn er 9 positief getest op het coronavirus. Vier van hen zitten in quarantaine en een aantal zitten langdurig ziek thuis. Vorige week werden al zes klassen naar huis gestuurd.

"Op een gegeven moment is de nood te hoog. Vorige week was het aantal zieken zo groot, dat het standaard fysiek lesgeven gewoon niet vol te houden was", vertelt de woordvoerder van het schoolbestuur. Officieel gaat de hybride vorm van lesgeven - twee dagen fysiek, drie dagen online - volgende week maandag in.

Een behoorlijke ingrijpende beslissing, vertelt een ouder aan NH Nieuws. De ouders moeten namelijk opvang regelen tot aan Kerst. Toch vindt het schoolbestuur de maatregel verantwoord. "Kinderen hebben ook behoefte aan regelmaat. Daarom hebben we ervoor gekozen dit ten minste tot aan de kerstvakantie te doen."