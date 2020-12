De politie heeft in opsporingsprogramma Bureau 020 beelden gedeeld van een gewapende overval op een telefoonwinkel aan de Hoofddorpweg in Amsterdam in oktober.

De twee verdachten pleegden de overval op dinsdag 6 oktober aan het einde van de middag. Op de beelden is te zien dat de verdachten de winkel betraden en vervolgens direct een wapen op een klant en een medewerker richtten.

Vervolgens werden de slachtoffers richting het magazijn geduwd, waar de manager aan het werk was. Hij werd onder bedreiging van het wapen uit zijn kantoor gehaald en vervolgens met de dood bedreigd.

Daarop pakten de overvallers enkele toestellen die ze in een zwarte sporttas met witte strepen deden. Ook namen ze een geldbedrag mee, waarna ze de zaak uit renden. Volgens verklaringen van getuigen zijn ze vervolgens weggevlucht in de richting van de Leimuidenstraat.

De politie meldt dat het gaat om twee verdachten die allebei ongeveer 1,80 meter lang zijn en tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.