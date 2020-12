Honden moeten vaker los kunnen lopen in de stad en daarmee hun natuurlijke gedrag vertonen. Met die gedachte heeft de gemeente Amsterdam gewerkt aan plannen voor het aantal losloopgebieden in de stad. In de toekomst moet iedere hondenbezitter binnen een straal van een kilometer in zo'n gebied kunnen zijn.

Deze week publiceert de gemeente een inspraaknota (Kader Hondenlosloopgebied) op haar website, zo schrijft De Telegraaf. Er wonen ongeveer 30.000 honden in de stad en die moeten goed kunnen bewegen, zo vindt de gemeente, ook omdat dat goed is voor de baasjes zelf.

"Voor veel eigenaren is de hond dé reden om frequent naar buiten te gaan en in beweging te blijven. Ook maken veel eigenaren van honden tijdens het uitlaten van het dier een praatje met elkaar. Het hebben van een hond draagt dus bij aan het vergroten van het aantal sociale contacten en het bestrijden van eenzaamheid. En het wandelen met de hond zorgt voor meer sociale controle in de buurt", zo schrijft de gemeente.

Het grootste losloopgebied van de stad ligt in het Vondelpark. In bijna het gehele park mogen honden van de lijn. Beperkt is het aantal losloopgebieden in Amsterdam Zuidoost en in het centrum van de stad.