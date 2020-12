De gemeente Amsterdam heeft met corporatie de Alliantie de eerste afspraken gemaakt over de bouw van woningen die voor altijd in het middeldure huursegment blijven. Het gaat om 120 woningen van de corporatie die vanaf 2022 gebouwd worden nabij Station Sloterdijk.

Tot nu toe had de gemeente vooral met beleggers afspraken gemaakt over de bouw van middeldure huurwoningen.

Maar dan gaat het vaak om woningen die minimaal 25 jaar in de prijsklasse tussen de 737 en 1029 euro moeten blijven (het middeldure prijssegment). Vaak gaat de huur van die woningen daarna fors omhoog. Met deze eerste 120 woningen moet dat voorkomen worden.

Om de afspraken met de Alliantie te kunnen maken heeft de gemeente wel water bij de wijn moeten doen. De corporatie kreeg de grond voor een lagere prijs, waardoor de woningen toch rendabel zijn. Naast de 120 middeldure huurwoningen komen er in het complex ook 200 sociale huurwoningen.

Naar verwachting worden de eerste woningen in 2025 opgeleverd en dat is hard nodig ook, want de bouw van het aantal middeldure woningen stagneert. In de eerste helft van dit jaar werden er slechts 78 van dit soort type woningen in aanbouw genomen.