Handhavers en politieagenten in Amsterdam hebben bijna 2.500 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen in de stad en de regio. Dat meldt burgemeester Femke Halsema in een brief over de stand van zaken rondom de maatregelen..

Tot en met 25 november hebben handhavers in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 908 boetes uitgedeeld vanwege overtreding van de noodverordening.

De politie heeft in de regio 1.567 boetes uitgedeeld. Ook zijn er door politie en handhavers in totaal 3.207 waarschuwingen gegeven, zowel mondeling als schriftelijk.

Net als in de rest van het land, daalt het aantal besmettingen in Amsterdam. Maar het gaat niet meer zo snel als voorheen, waarschuwt Halsema. "Daarom is het zaak om waakzaam te blijven, zeker in een tijd dat mensen uitgebreider gaan winkelen en de gezelligheid opzoeken", schrijft de burgemeester.