De werkzaamheden aan de Heemstedestraat in Amsterdam zijn vertraagd onder meer omdat er nader onderzoek gedaan moest worden naar de ondergrond. Omgevingsmanager Ton Kruyshoop meldt maandag aan nieuwspartner AT5 dat de laatste fase nu is ingegaan.

De herinrichting van de Heemstedestraat moet de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeteren. De weg is op dit moment afgesloten voor automobilisten en fietsers. Langs de winkels is een pad gemaakt voor voetgangers. Bewoners en ondernemers die AT5 spreekt, vinden het over het algemeen goed dat de straat wordt aangepakt.

In de nieuwe inrichting heeft de Heemstedestraat vrijliggende fietspaden en een vrijliggende trambaan. De stoepen worden smaller en er verdwijnen een aantal parkeerplekken. De bomen in de straat zijn voor de werkzaamheden weggehaald. Als het werk af is, worden er nieuwe bomen geplant.

Autoverkeer wordt omgeleid via het Surinameplein en fietsers via de zijstraten van de Heemstedestraat. Eind maart moeten de werkzaamheden klaar zijn en is de herinrichting van de straat afgerond.