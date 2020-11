Bij een bedrijf aan de Slimmeweg in het Amsterdamse Sloten waar reptielen gehouden worden is zaterdagavond brand uitgebroken. Het is niet bekend hoe het nu met de dieren gaat.

De brandweer schaalde rond 23.00 uur op naar middel brand, waarbij werd verzocht om extra materieel om de vlammen te bedwingen.

De brand was redelijk snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.