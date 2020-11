Een gedeelte van de Kattenburgerstraat is enige tijd afgesloten geweest in verband met de vondst van een verdacht pakketje. De straat is inmiddels weer vrijgegeven nadat bleek dat het om een oefenvoorwerp ging.

Het pakketje lag bij een gebouw op het Marineterrein. Het gebouw werd uit voorzorg ontruimd. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was aanwezig voor onderzoek.

Uit dat onderzoek bleek dat het om een oefenvoorwerp ging. De Marechaussee doet nog onderzoek naar de herkomst van het voorwerp en van welke eenheid het afkomstig is.