Een gedeelte van de Kattenburgerstraat in Amsterdam is momenteel afgesloten in verband met de vondst van een verdacht pakketje op het Marineterrein.

De Koninklijke Marechaussee voert het onderzoek uit. Het gebouw van de Marine is uit voorzorg ontruimd.

Een explosievenverkenner gaat beoordelen of het om een explosief gaat en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen moet worden.