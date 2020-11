Een scooterrijder is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Amstelveenseweg in Amsterdam. Het slachtoffer kwam rond 22.25 uur op de kruising met de Zeilstraat en de Koninginneweg in botsing met een personenauto.

De man werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De automobilist bleef ongedeerd.

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) en specialisten van de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) kwamen ter plaatse en hebben uitgebreid sporenonderzoek verricht.